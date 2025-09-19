Torna la “Camminata senza barriere": la solidarietà diventa occasione di incontro

Torna la “Camminata senza barriere": il 28 settembre si terrà l'evento cittadino organizzato dall'Associazione di clown- terapia "Pagliacci nel cuore ODV", con il patrocinio del Comune. Giunta alla quinta edizione, l'iniziativa è aperta a tutti, senza alcuna distinzione, ed è finalizzata alla raccolta di fondi per Dynamo Camp Ets. La giornata prevede la partenza alle 10,30, «ma saremo già presenti dalle 9 in piazza Cavour per accogliere gli iscritti e le persone che vorranno iscriversi all'ultimo minuto», spiega Simona Bernardini, presidente di "Pagliacci nel cuore".

Il percorso si snoda lungo 4 km attraverso le vie cittadine, con ritorno in piazza Cavour. Si percorreranno via Cavour, corso Libertà, rotonda Bar Principe, largo D'Azzo, via XX Settembre, piazza Camana, corso De Gregori, piazza Solferino, corso Palestro, piazza Cugnolio, corso Italia, piazza Sant’Eusebio, corso De Gasperi, viale Garibaldi, corso Libertà e via Cavour.

Le pre-iscrizioni sono aperte da Boutique Vellano, in via Dante 6 oppure possono essere effettuate direttamente allo stand in piazza Cavour il 28 settembre. Fino a 3 anni la partecipazione è gratuita; da 4 ai 10 anni: 5 euro; da 11 anni in su 10 euro. I primi 200 partecipanti riceveranno una sacca con la maglietta dell'evento e un buono che permetterà di gustare un piatto di panissa al termine della camminata.

L'evento è pensato per trascorrere insieme una mattinata all'insegna della solidarietà e del divertimento.