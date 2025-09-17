Tajani a Borgosesia per incontrare amministratori e imprenditori

Sabato 20 settembre il vicepremier, nonché ministro degli Esteri, Antonio Tajani sarà in Valsesia, grazie all’impegno del presidente della Regione Alberto Cirio che si è fatto portavoce della preoccupazione del comparto produttivo del territorio per la contingente situazione dei mercati internazionali.

«Insieme al sindaco di Borgosesia, Fabrizio Bonaccio – dice il presidente di Unione Montana Valsesia, Francesco Pietrasanta – ringrazio il presidente Cirio per l’interesse ancora una volta dimostrato nei confronti del nostro territorio. Non di meno, ringraziamo per la immediata disponibilità il ministro Antonio Tajami che, di ritorno dalla Valle d’Aosta, farà tappa a Borgosesia, accompagnato dal ministro Zangrillo e dallo stesso Cirio».

Il programma della visita prevede l’arrivo di Antonio Tajani al Municipio di Borgosesia alle 20: qui sarà accolto dal presidente dell’Unione Montana Francesco Pietrasanta e dal sindaco Fabrizio Bonaccio. Dopo un incontro con gli amministratori pubblici del territorio, il ministro si confronterà con gli industriali, che rappresentano aziende leader in Italia e nel mondo in diversi settori, tra cui quelli del lusso come il tessile e le rubinetterie: la preoccupazione per il quadro del commercio con l’estero, voce fondamentale del fatturato del tessuto produttivo territoriale, sarà al centro del dibattito.