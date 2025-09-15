Lavori nel cortile podestarile, parcheggio chiuso per un mese

Apre oggi, lunedì 15 settembre, il cantiere per la per la realizzazione di pozzi geotermici all’interno del cortile podestarile, l’area di pertinenza del palazzo comunale che fornisce un serbatoio di parcheggi utilizzato dai dipendenti e dai vercellesi che si recano in centro. Per un mese, l'area resterà interdetta e, di conseguenza, verranno meno anche i posti auto: una ventina quelli accessibili liberamente dai cittadini, posti sul lato della Torre libraria della Biblioteca Civica.

L'inervento rientra nel vasto piano di riqualificazione delle case di piazza Alciati ed è finanziato dal Programma Innovativo per la Qualità dell’Abitare con fondi PNRR.

«Per rispettare le norme di sicurezza, il cortile, solitamente destinato a parcheggio, resterà chiuso alla sosta dei veicoli fino al 15 ottobre o comunque fino al termine degli interventi. Questa fase operativa è un passo importante per l’utilizzo sempre più sostenibile delle risorse energetiche e contribuisce al miglioramento della qualità della vita nel centro», si legge in un'ordinanza del Comune.

Una volta ultimati gli interventi di riqualificazione degli immobili residenziali, l'ultimo intervento da completare è il rifacimento della pavimentazione della piazzetta Alciati: prima di posare acciottolato, però, sarà necessario rimuovere le vecchie cisterne interrate, un tempo a servizio di un distributore di benzina.