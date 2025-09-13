Pro Vercelli: pagelle della gara persa contro la Virtus Verona

Livieri: 6

Incolpevole sui gol.





Piran: 6-

Ottimo in pase di possesso, meno quando si tratta di difendere.





Coccolo: 6-

Gara anomina.





Clemente: 4

Solo due parole: fuori ruolo.





Carosso: 6-

Generoso, ma poco incisivo. Va comunque vicino al gol.





Iotti: 7

Il migliore (con Pino)





Huiberts: 6-

Bello da vedere, imposta a testa alta, smista bene a centrocampo. Ma ha sì e no 45 minuti sulle gambe.





Rutigliano: 4

Espulsione stupida (perché inutile), che condiziona l'incontro.





Mallahi: 6

Parte benissimo, poi cala. Insomma, non ha ancora i 90 minuti sulle gambe. Ma è un giocatore di classe.





Comi: 5,5

Poco servito, nervoso. Santoni lo sostituisce supponiamo per motivi tecnico-tattici.





A. Sow: 5,5

Generoso, ma poco concreto.





Akpa Akpro: 6

Fa buone giocate.





O. Sow: 6,5

Estro, fantasia, dribbling.





Pino: 7

Belle giocate sulla fascia sinistra. Il suo ingresso ha dato vigore alle azioni offensive della Pro. Se gioca così merita un posto in squadra.





Ronchi: nv





Santoni: 6-

La Pro vista nei primi 20 minuti non era affatto malaccio. Poi, in 10 contro 11, è andata in palla, ma nela ripresa si è ripresa sfirando il gol più volte e impegnando il bravo portiere avversario, Alfonso.

Santoni, che insiste a far giocare Clemente in un ruolo non suo, a fine partita è stato aspramente criticato. Troppi applausi dopo le due prime balbettanti vittorie, giuste critico dopo la batosta di Brescia, ma la Pro vista contro la Virtus ha offerto anche buone giocate, sebbene rimanga il problema della difesa, troppo perforabile, e soprattutto ha disputato un buon secondo tempo nonostante l'inferiorità numerica.