Bongioanni: «A Vercelli una sede Agrion per la ricerca in risicoltura»

Innovazione come cardine per affrontare le sfide dei mercati, ma anche riforma del sistema irriguo e potenziamento di Vercelli come polo per la ricerca nel settore risicolo. Sono i temi affrontati, nel corso del convegno di apertura di Risò, dall’assessore regionale all’Agricoltura e Cibo Paolo Bongioanni .

«Venerdì prossimo durante Cheese - ha detto - firmeremo il primo protocollo condiviso fra Regione Piemonte e Regione Lombardia per la ricerca sul riso, visto che lavoriamo anche con la Lomellina, terra Idraulica cui siamo uniti attraverso il più grande distretto irriguo d’Europa, la Coutenza Canali Cavour, il cui nome certifica la grandezza dell’operazione».

Nel mese di novembre l'assessore annuncia l'intenzione di portare in Commissione la proposta di riforma del sistema di gestione irrigua. «Un lavoro complesso perché va a cambiare situazioni ferme da anni ma ormai non più rinviabile».

Altro tema che sta a cuore è l'accelerazione dei pagamenti dovuti alle aziende agricole: «Ho dato mandato al nostro ente pagatore Arpea di instaurare un rapporto sperimentale con l’ente pagatore nazionale Agea: spero diventi definitivo sulla gestione della Domanda unica per efficientare i pagamenti, anticiparli e ridurre i costi», spiega l'assessore.

Infine l'annuncio sul potenziamento del ruolo di Vercelli: «Si può produrre più e meglio rafforzando la ricerca: dopo la vite, l’ortofrutta e la nocciola estenderemo l’attività della nostra fondazione di ricerca agricola applicata Agrion anche al riso, e annuncio che il prossimo anno inaugureremo una sua nuova sede dedicata a questo proprio a Vercelli. Risò ha rivelato un’opportunità e un’identità: bisogna raccontare quesito territorio straordinario, raccontare il riso facendolo assaggiare in modo che ognuno possa diventare ambasciatore di quest’esperienza, come stiamo facendo con i ministri degli Stati che oggi abbiamo ospitato. Ognuno di noi è parte di questo racconto, ma sempre mettendo al centro di tutto il nostro impegno la redditività delle nostre aziende», è la conclusione dell'assessore.