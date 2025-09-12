Risò Night: il centro si prepara a tre serate di festa

Vercelli si prepara alle Riso’ Night, organizzate da Ascom Confcommercio, Comune e Provincia. Venerdì 12 a partire dalle 18 e sabato e domenica a partire dalle 17, aperitivi, apericena e a seguire cene nei bar, ristoranti e pubblici esercizi della città, molti negozi aperti in orario serale e alcuni con bancarella all’esterno….ma non solo…

Tutte le sere, a partire dalle 22 esibizioni itineranti animeranno il centro: venerdì prepariamoci alle "Invasioni lunari", sabato arriveranno in città i "Robot led" e domenica sera le "Luci itineranri". Birra e buona musica al Porto Birra di via Morosone, così come piatti a base di riso, buon vino e musica dal vivo da Vinomio in via Dante. In via Nigra dj set da Angelico; in via Gioberti aperitivi, cene, musica dal vivo e dj set da Melty Cocktail Club e ristorante pizzeria Nuova Capri. Aperitivi e musica al Bar Glamour e Giudicami in corso Libertà. Zoe Caffe’ Bistrot apre in parco Kennedy e vi aspetta con panini, riso e cocktail accompagnati da buona musica. Apericena, Cocktail, musica e balli caraibici al Portico 4 di piazza Cavour e in via dei Mercati aperitivi, apericena e musica alla Salsamenteria. Ancora: in piazza Cavour Taverna e Tarnuzzer con aperitivi e musica dal vivo e pizza e non solo con Real Piper.

In Piazza Palazzo Vecchio al Bar Morgan taglieri misti, carne alla griglia e dj set. In piazza Massimo d’Azeglio Illusion Wine Cafè propone risotto alla carbonara, musica dal vivo e dj set. In corso Libertà il Bijoux Cafè propone aperitivi, cocktail e dj set e venerdì la cena cantata. Degustazione di riso e vino da Moda By Ross sempre in corso Libertà. In viale Garibaldi il Bar Principe propone aperitivi, apericena accompagnati da musica dal vivo.

In via San Paolo tutti i negozi (Violante, Da Tommy, la Boutique del Benessere, Il Chicco, Coltelleria Ramagni, Laboratorio Orafo Zorgno, Selma, Esibisko, Sara Muzio, Creazioni di Miriam, Busca) e le attività (La Terrazza, Parafarmacia Ravera e Casa Bona) della via organizzano una tre giorni con sfilata di moda venerdì, food, drink, musica e balli caraibici in collaborazione con Bijoux Cafè, Vicolo Schilke, Caveau Aperibistrot e Osteria Barabin.

In piazza Zumaglini apericena, cocktail e buona musica presso Coffee Club. Il Caffè Sant’Andrea di Via Ferraris organizza venerdì 12, con i negozi della via, una degustazione di riso e prodotti del territorio accompagnati da musica jazz. In vVia Dante, Sabatino, Vellano, Tabaccheria Charlie, Farmacia Moderna, Garden Verdissima e Ton Bebè in collaborazione con Bar Valentine organizzano aperitivi e buona musica. Musica dal vivo da Laboratorio in via Vittorio Veneto. Inoltre, menù a tema nei ristoranti aderenti a "Risò days".