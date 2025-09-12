Ricordare Andrea, con le "Pagine di bene"

Riparte la raccolta "Pagine di bene" per l'anno scolastico 2025/2026 in ricordo di Andrea Raineri. Iniziata nel 2022, ogni anno permette alle scuole secondarie di primo grado della città di acquistare libri per gli studenti in difficoltà economica. Lo scorso anno scolastico sono stati donati 80 libri grazie alla generosità di molte persone.

Partecipare all'iniziativa è semplicissimo: alla libreria sant'Andrea e la cartolibreria Coppo è possibile effettuare un'offerta libera. Gli istituti scolastici potranno utilizzare questo credito per scegliere i testi necessari. «Il progetto - spiegano i promotori, familiari e amici dell'ex assessore - vuole primariamente sensibilizzare le persone sull'importanza dell'istruzione dei giovani e al contempo, fornendo a tutti gli studenti gli stessi strumenti, permettere agli insegnanti di svolgere in condizioni ottimali le attività didattiche con l'intera classe».

La libreria Sant'Andrea si trova in piazza Guala Bicheri 1 e la cartolibreria Coppo in via Galileo Ferraris 70.

«Grazie a tutte le persone che ricordano Andrea. Grazie anticipatamente a tutte le persone che doneranno e che credono nella scuola e nei giovani per un futuro migliore. Un ringraziamento speciale a Elisa Camera che ha scelto di donare il denaro raccolto in memoria della madre ed a Erica che sempre crede in questo progetto».