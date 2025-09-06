Union Brescia - Pro Vercelli 5-0 (partita senza storia, Pro non pervenuta)

Union Brescia – Pro Vercelli 5-0

Marcatori: Zennaro (B) al 16'; Vido (B) al 43'; Spagnoli (B) al 61'; Mercati (B) al 92'; Maistrello (B) al 94'.





Parte bene la Pro Vercelli ma poi, contro una squadra più strutturata (e con errori difensivi) crolla e chiude con uno 0 a 5 pesante. Forse eccessivo. La sconfitta ci stava, era scritto: ma la prestazione dei Bianchi ha lasciato a desiderare. In tutti i reparti, ma in difesa di più.





Primo tempo

Primo squillo del Brescia al 5': tiro di De Maria, buona parata di Livieri.

Bella partita, alta densità di gioco, squadre che praticano un gico offensivo e veloce, anche.

Offensiva Bresca, cross dalla destra, bella uscita di Livieri, palla a De Maria, ribatte col corpo Piran.

Il Brescia va in gol al 16'. Palla riconquistata a metà campo, gran colpo di tacco di Di Molfetta, palla a Zennaro che trafigge l'incolpevole Livieri.

Azione prolungata della Pro, cross di Carosso, la difesa respinge, palla a Piran, gran botta dalla distanza e grande parata di Gori.

A.Sow ammonito a meno 10 dalla fine di un buon primo tempo della Pro.

Giallo anche per Silvestri, che stende Sow.

Gol giustamente annullato al Brescia: Spagnoli, prima di involarsi e segnare, spinge Clemente.

La Pro gioca bene, ma i due esterni alti servono troppo poco Comi, isolatissimo.

Ammonito anche Coccolo. Al 40'.

Gran gol di Vido, servito da Zennaro: l'attaccante è bravo a liberarsi di spiazzare con una bella finta di corpo. Union Brescia 2 Pro Vercelli 0.

Non male la Pro, con qualche problema in difesa, però. E comunque: l'Union Brescia è una corazzata. Tanti giocatori validi, insomma (e costosi).





Secondo tempo

Ammonito De Maria per fallo su Akpa Akpro, dopo 12 minuti di una ripresa senza sussulti.

Palo di Cisco al 60'.

Tre cambi di Santoni al 61': entrano Burruano, O. Sow, Mallahi; escono Akpa Akpro, A. Sow, Rutigliano.

Pro Vercelli in campo con due play (Huiberts e Brruano) e due esterni fresci (A. Sow e Mallahi).

Respinta di Liverani, tiro di Balestrero che diventa un assist per Spagnoli che firma il 3 a 0. Siamo al 61'. 3 a 0 per i padroni di casa.

Bella punizione battita da Comi, bella esecuzione, palla poco alta sulla traversa.

Santoni fa entrare Tarantola e Coppola; escono Coccolo e Huiberts.

Da Piran a Comi, copo di testa troppo debole, al 90'. Cinque di recupero.

Cross dalla destra di Balestreo, Mercati, solo solissimo mette dentro di testa, al 92'. 4 a 0

Cross di Di Francesco, testa di Masitrello. Ed è 5 a 0.





Formazioni

Union Brescia: Gori; Silvestri, Pasini, Rizzo; Cisco, Balestrero, Zennaro (De Francesco 77'), De Maria (Boci 77'); Di Molfetta (Cazzadori 72'); Vido Mercati 59'), Spagnoli (Maistrello 72').

A disposizione: Liverani, Damioli, Mercati, De Francesco, Maistrello, Fogliata, Boci, Guglielmotti, Valente, Armati, Cazzadori. All. Diana.

Pro Vercelli: Livieri; Piran, Clemente, Coccolo (Tarantola 80'), Carosso; Rutigliano, Huiberts (Coppola 80'), Iotti; Akpa Akpro, Comi, A. Sow.

A disposizione: Passador, Lancellotti, Pino, Marchetti, Tarantola, Ronchi, Thiam, Emmanuello, Burruano, Mallahi, O. Sow, Coppola. All. Santoni.