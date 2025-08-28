Nicole Cena, una vercellese tra le finaliste di Miss Reginetta d'Italia

C'è la vercellese Nicole Cena, 20enne di Livorno Ferraris, tra le finaliste di di Miss Reginetta d’Italia 2025, uno degli appuntamenti più importanti del calendario della bellezza e dello spettacolo italiano: sabato 30 agosto, l’Opera Beach Club di Riccione ospiterà l’evento conclusivo che incoronerà la nuova Reginetta tra ottantaquattro finaliste selezionate per mesi in tutta la penisola.

A rappresentare il Piemonte nella corsa verso l’ambita corona quattro giovani bellissime Miss pronte a portare sul palco di Miss Reginetta d’Italia personalità, sogni e talento. Nicole Cena, studentessa di Farmacia, nutre l’ambizione di lavorare in televisione per coniugare la curiosità e l’esperienza mediatica. Gloria Verga, 19 anni, di San Giusto Canavese, a settembre inizierà gli studi in psicologia, appassionata di moda e spettacolo, sogna di affermarsi come modella. Sara Gabriela Harsan, 22 anni, torinese, studia Economia e Commercio, lavora in uno studio di commercialisti ed è sempre alla ricerca di nuovi stimoli professionali e creativi. Rania Es Sady, 15 anni, di Acqui Terme (AL), frequenta il liceo scientifico e coltiva il sogno di diventare medico.

«Dopo mesi di attento scouting in tutte le regioni — dichiara il patron Alessio Forgetta — siamo pronti a mettere in luce giovani donne che uniscono bellezza e talento. Miss Reginetta d’Italia è da sempre un trampolino di lancio: grazie al sostegno dei nostri sponsor e partner, offriamo alle finaliste visibilità e opportunità nel cinema, nella moda e nella televisione».

La serata sarà condotta dalla bellissima attrice e presentatrice Sofia Bruscoli affiancata dal noto volto del concorso Francesco Anania. Tra gli ospiti attesi un parterre di stelle del mondo dello spettacolo: la showgirl e attrice Raffaella Fico, il comico Tiberio Cosmin dei Pota Boyz da “Italia’s Got Talent”, l’opinionista Jack Vanore tra i più apprezzati di “Uomini e Donne” di Maria De Filippi e l’amata soubrette Miryea Stabile protagonista dei reality “La Pupa e il Secchione” e “L’Isola dei Famosi”.

A suggellare la finalissima sarà la passerella dell’attuale reginetta: Alessia Dall’Osto,19 anni di Brescia, Miss Reginetta d’Italia in carica, sarà lei a incoronare la nuova vincitrice che entrerà nell’albo d’oro come Miss Reginetta d’Italia 2025.