Attualità | 28 agosto 2025, 17:31

Nicole Cena, una vercellese tra le finaliste di Miss Reginetta d'Italia

La 20enne di Livorno Ferraris in passerella a Riccione

C'è la vercellese Nicole Cena, 20enne di Livorno Ferraris, tra le finaliste di di Miss Reginetta d’Italia 2025, uno degli appuntamenti più importanti del calendario della bellezza e dello spettacolo italiano: sabato 30 agosto, l’Opera Beach Club di Riccione ospiterà l’evento conclusivo che incoronerà la nuova Reginetta tra ottantaquattro finaliste selezionate per mesi in tutta la penisola.

A rappresentare il Piemonte nella corsa verso l’ambita corona quattro giovani bellissime Miss pronte a portare sul palco di Miss Reginetta d’Italia personalità, sogni e talento. Nicole Cena, studentessa di Farmacia, nutre l’ambizione di lavorare in televisione per coniugare la curiosità e l’esperienza mediatica. Gloria Verga, 19 anni, di San Giusto Canavese, a settembre inizierà gli studi in psicologia, appassionata di moda e spettacolo, sogna di affermarsi come modella.  Sara Gabriela Harsan, 22 anni, torinese, studia Economia e Commercio, lavora in uno studio di commercialisti ed è sempre alla ricerca di nuovi stimoli professionali e creativi. Rania Es Sady, 15 anni, di Acqui Terme (AL), frequenta il liceo scientifico e coltiva il sogno di diventare medico. 

«Dopo mesi di attento scouting in tutte le regioni — dichiara il patron Alessio Forgetta — siamo pronti a mettere in luce giovani donne che uniscono bellezza e talento. Miss Reginetta d’Italia è da sempre un trampolino di lancio: grazie al sostegno dei nostri sponsor e partner, offriamo alle finaliste visibilità e opportunità nel cinema, nella moda e nella televisione».

La serata sarà condotta dalla bellissima attrice e presentatrice Sofia Bruscoli affiancata dal noto volto del concorso Francesco Anania. Tra gli ospiti attesi un parterre di stelle del mondo dello spettacolo: la showgirl e attrice Raffaella Fico, il comico Tiberio Cosmin dei Pota Boyz da “Italia’s Got Talent”, l’opinionista Jack Vanore  tra i più apprezzati  di “Uomini e Donne” di Maria De Filippi e l’amata soubrette Miryea Stabile protagonista dei reality “La Pupa e il Secchione” e “L’Isola dei Famosi”.

A suggellare la finalissima sarà la passerella dell’attuale reginetta: Alessia Dall’Osto,19 anni di Brescia, Miss Reginetta d’Italia in carica, sarà lei a incoronare la nuova vincitrice che entrerà nell’albo d’oro come Miss Reginetta d’Italia 2025.

c.s.

