E' il giorno della Sagra d'la Panissa

E' in programma alle 18 il taglio del nastro della 33° edizione della “Sagra d’la Panissa”, ospitata, fino al 27 agosto sull’area esterna della palestra Mazzini con ingresso da corso De Gregori. Organizzata dal Comitato Vecchia Porta Casale la Sagra propone ogni sera - domenica anche a pranzo - cene con specialità piemontesi oltre al tipico piatto della tradizione vercellese. A disposizione dei visitatori ci saranno poi due bar, gonfiabili per i bambini e un ricco cartellone di appuntamenti musicali. Si parte questa sera alle 21 con Daniela Cavanna; venerdì 22 Alex Biondi; sabato 23 Luca Panama; domenica 24 Vanna Isaia Band; lunedì 25 Jovanotte, il tributo italiano a Lorenzo Jovanotti; martedì 26 Cristian Patarini e mercoledì 27 gran chiusura con la Shary Band. Il programma si completa con la corsa podistica, giunta alla sua trentunesima edizione, in programma venerdì 22 agosto con partenza alle ore 20, una mostra d’arte con i lavori degli allievi del Liceo Artistico “Alciati” e le dimostrazioni sulla lavorazione del riso a cura de “La Pista” di Alberto, Celestina ed Elisabetta Galante. A disposizione dei più piccoli, quest’anno tornano anche i gonfiabili gratuiti per tutti. Inaugurazione con le autorità alle 18, apertura della cucina alle 19,30.