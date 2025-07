Via Bertinetti, cade un albero sulla strada

E' stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco, nella mattina di lunedì, per la rimozione di un albero caduto sulla sede stradale in via Bertinetti, nella zona artigianale della città. L'intervento, avvenuto alle ore 9,40, ha interessato il tratto prossimo al civico 33: nessuna persona ha riportato conseguenze per l'accaduto e il personale si è occupato di tagliare l’albero e mettere in sicurezza della zona.