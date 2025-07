Schiuma nel fiume a Borgosesia, le rassicurazioni di Comune e Arpa

Allarme, nella mattina di marterì, per uno strato di schiuma avvistato nel fiume Sesia, di fronte al Parco Magni: «Sono stata allertata in tarda mattinata per una segnalazione comparsa sui social – spiega la vicesindaca, Eleonora Guida – e ho subito provveduto a inviare sul posto la Polizia Municipale e a richiedere l’intervento dell’Arpa Piemonte. In pochi minuti, i nostri agenti sono intervenuti e in pochissimo tempo sono arrivati anche i tecnici dell’Arpa, che si trovavano in zona. Sono stati effettuati i rilievi e si è stabilita la natura della schiuma, che è risultata essere organica, quindi non preoccupante».

Il sopralluogo dei tecnici dell’Agenzia per l’Ambiente ha permesso di appurare che la schiuma, visibile sulla superficie dell’acqua, era frutto della riattivazione della vicina centrale idroelettrica, rimasta chiusa a lungo: «L’Arpa mi ha spiegato che aprendo il passaggio dell’acqua dalla centrale al fiume – spiega ancora Guida – la prima ondata ha trascinato a valle il deposito di materiale organico che si era formato con il tempo, creando quell’addensamento che ha preoccupato i nostri cittadini, sempre attenti alla qualità ambientale. In breve, comunque – conclude Guida – la schiuma è scomparsa e, esaminando l’acqua del Sesia con una sonda multiparametrica, i tecnici hanno rilevato che i valori risultano nella norma e non si rileva alcun problema alla fauna ittica».

Guida, nel ringraziare i cittadini per la cura che dimostrano per il fiume, chiede a tutti di segnalare qualsiasi tipo di problema non sui social, ma agli uffici competenti: «Solo per puro caso ho visto la segnalazione su Facebook – dice – ed ho quindi attivato gli opportuni controlli, ma non è quello il luogo deputato a ricevere tali evidenze: per qualsiasi problema, chiamate la Polizia Municipale, o il centralino del Comune, in modo che le informazioni arrivino subito a chi è titolato a intervenire. È molto bello che la popolazione si senta direttamente coinvolta in qualsiasi problema riguardi la città, vuol dire che c’è cura e amore, ma – conclude – se vogliamo essere sicuri che i problemi vengano risolti, è necessario avvisare chi sa come intervenire e ha titolo per farlo. Grazie a tutti».