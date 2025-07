Controlli sui bus: 14 multe a viaggiatori senza biglietto

Continuano i controlli sugli autobus di Vercelli. E anche questa volta, gli agenti di Polizia locale hanno sanzionato cittadini che non avevano il biglietto: 14 quelli che viaggiavano a scrocco su 43 persone controllate. «Come annunciato, le verifiche proseguono. E soprattutto: le intensificheremo a settembre con l’avvio del nuovo anno scolastico» di l’assessore alla Polizia Locale, Paolo Campominosi.

Nei giorni scorsi gli agenti della Polizia Locale non hanno trascurato nessuna corsa. Linea 3 : controllati 8, trasgressori sanzionati 1; linea n. 4 corsa 71: controllati 6, sanzionati 1; linea n. 4 corsa 73: controllati 8, sanzionati 1; linea n. 4 corsa 75: controllati 7, sanzionati 3; linea n. 3 corsa 26: controllati 7, sanzionati 4; linea n. 1: controllati 7, sanzionati 4.

«Non sono multe per fare cassa. L’obiettivo dell’Amministrazione non è guadagnare sulla pelle dei vercellesi. Niente di più lontano dalla realtà. Voglio essere chiaro: i controlli sui mezzi pubblici non sono una tassa occulta. Sono un segnale forte, visibile di legalità. Perché nessuno può sentirsi al di sopra delle regole» aveva sottolineato il sindaco, Roberto Scheda.

Nelle scorse settimane 106 vercellesi erano stati controllati, 43 multe accertate. «Per troppo tempo, in città, non si sono effettuati controlli e questo ha innescato questo livello alto di biglietti non pagati» sottolinea Campominosi. «Tollerare chi viaggia senza pagare è un insulto a chi rispetta le regole. Sarebbe come dire che l’onestà è facoltativa, che chi è furbo può approfittarsene impunemente. E questo non è il messaggio che vogliamo dare» aveva rimarcato il sindaco durante la conferenza stampa di presentazione delle campagne di controlli.