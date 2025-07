Fdi sul rinvio Euro 5: “Decisione che ridà ossigeno a famiglie e imprese. Ideologia nemica della crescita”

“Il rinvio del blocco euro 5 è una decisione che offre respiro reale a famiglie, imprese, artigiani e lavoratori: la transizione in atto, complessa e onerosa, non può essere fatta sulla loro pelle. L’ideologia è sempre nemica della crescita.



Si tratta di una svolta contro la deriva divietista del Green Deal europeo, con impatti diretti ed esiziali sull’economia reale. Le imprese, ma soprattutto le fasce più deboli, vengono sollevati da un peso normativo gravoso, favorendo una transizione più sostenibile e su misura per il territorio.

Restiamo impegnati a supportare soluzioni alternative, coerenti e non punitive, capaci di coniugare sviluppo e ambiente. Il rinvio del blocco e il riconoscimento dell’autonomia gestionale regionale rappresentano un passo avanti fondamentale per un approccio responsabile, intelligente e concreto alla mobilità e alla crescita economica regionale e nazionale. Non rinneghiamo la transizione ma la rendiamo sostenibile, per noi la tutela ambientale non fa necessariamente rima con desertificazione produttiva o impoverimento sociale”.



Lo affermano in una nota congiunta Carlo Riva Vercellotti, Capogruppo di Fratelli d’Italia, Roberto Ravello, vice Capogruppo di Fdi e Daniela Cameroni, vice Presidente della Commissione Ambiente in Consiglio Regionale.