Foresteria di Santa Chiara, il Comune cerca un gestore

L’Amministrazione Comunale di Vercelli vuole affidare in gestione la Foresteria di Santa Chiara, che occupa un'ala del Palazzo ex Iva, con ingresso in vicolo Olivero, dietro al polo di Santa Chiara. «Gli obiettivi sono quelli di valorizzare l’attività turistico-sociale, culturale e naturalistiche - spiega l’assessore al Patrimonio, Stefano Pasquino -. L’affidamento riguarderà l’intera struttura. Così facendo, garantiremo la funzione ricettiva coerente con le finalità che ci siamo proposti».

La manifestazione di interesse, che scade il 30 settembre, vuole verificare l’esistenza di soggetti interessati alla locazione, gestione e a raccogliere proposte concrete sull’utilizzo dell’immobile. L'assegnazione avverrà sulla base dei punteggi ottenuti in termini di qualità della proposta, affidabilità e sostenità economica e riguarda le nove stanze a due letti, ciascuna dotata di bagno interno, il locale cucina e il dispegno.

Clicca QUI per accedere al testo integrale

«È un altro tassello per la valorizzare del patrimonio immobiliare pubblico. Con questa manifestazione di interesse vogliamo una gestione efficiente e funzionale con l’obiettivo di offrire servizi di qualità alla cittadinanza e ai visitatori - sottolinea Pasquino -. Vogliamo soggetti qualificati per la locazione e gestione della Foresteria in linea con le vocazioni turistico-sociali, culturali e naturalistiche del territorio».