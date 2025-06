Ambulatori distrettuali: gli orari di luglio

L’ASL VC rende noti gli orari di apertura degli ambulatori distrettuali, dedicati a chi è rimasto senza medico di base, per il mese di luglio. CLICCA QUI

Anche per luglio restano confermate le sedi degli ambulatori distrettuali a Borgosesia, Gattinara, Varallo, Quarona, Coggiola, Pray, Prato Sesia, Serravalle, Grignasco, Lozzolo, Lenta; confermato anche il potenziamento a 3 giorni a settimana su Romagnano Sesia, avviato nel mese di maggio.