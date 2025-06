Al via i trattamenti contro l'Infantria: vie e parchi interessati

Dalle 6 alle 9 di mercoledì 11 giugno ci sarà il trattamento per il contenimento dell’infantria cunea. Questa specie, originaria del Nord America, provoca i danni maggiori a carico dei filari, delle alberature stradali, dei boschi lungo i fiumi o dei giovani rimboschimenti di latifoglie mentre i boschi sono attaccati solo marginalmente.

Le zone interessate sono le seguenti: via Zamenhof (area verde), via Maffi (area verde), Parco Baden Powell al rione Cappuccini, via Thaon de Revel (area lato del condominio Isola Verde), via Don Pollone (passaggio pedonale dietro le case popolari), piscina ex Enal, campo Canadà (via Cantarana), via Cantarana verso le risaie, via Campora (parcheggio) e corso Rigola, nel tratto fra viale Volta e corso Matteotti.

Negli ambiti interessati al trattamento, dalle 6 alle 9, è vietata la sosta delle auto. Non solo. Il Comune invita i pedoni a non transitare in prossimità dei mezzi operativi durante gli interventi di irrorazione; i cittadini residenti nelle zone interessate a mantenere le finestre e le imposte chiuse per tutta la durata del trattamento e nelle 12 ore successive. «Il prodotto - precisa l’assessore all’Ambiente, Antonio Prencipe - non ha alcun effetto nocivo sull’uomo e sugli animali».