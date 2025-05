Furgone in fiamme vicino al casello di Larizzate

Cassonato in fiamme, intorno alle 13 giovedì 29 maggio, nei pressi del casello autostradale di Larizzate. La squadra dei Vigili del Fuoco della Centrale di Vercelli è stata allertata per l'incendio di un furgone, sul tratto autostradale della A26 in direzione Genova.

Il personale di viale dell'Aeronautica ha provveduto alla completa estinzione del veicolo e alla messa in sicurezza della zona interessata. Non ci sono feriti da segnalare: sul posto anche gli agenti della Polizia Stradale per la gestione della viabilità.