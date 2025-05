Livorno Ferraris, persona investita dal treno

Grave incidente, intorno alle 12,30 di lunedì 19 maggio, alla stazione di Livorno Ferraris. Una persona è stata investita da un treno in transito sulla linea Torino Milano. L'incidente ha reso necessaria l'immediata sospensione della circolazione ferroviaria sulla tratta interessata, per permettere gli accertamenti da parte dell'autorità giudiziaria: le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente e identificarne la vittima.

Alle 14,30 la circolazione sulla linea non è ancora stata riattivata: collegando con il sito di Trenitalia è possibile verificare cancellazioni e ritardi dei diversi treni.

(notizia in aggiornamento)