Vercelli ha bisogno di alberi

Egregio Signor Sindaco e Gentili Signore e Signori,

come Sezione ISDE di Vercelli abbiamo appreso e assistito al taglio di diversi alberi in Viale Garibaldi e, negli ultimi mesi, anche in altre zone della città.

La nostra città, storicamente verde e alberata (ci risulta infatti la presenza nel territorio comunale di Vercelli più di 11.000 alberi di cui alcuni monumentali,

26 parchi tra grandi e piccoli, 48 aree verdi, 25 spazi verdi nelle scuole e 68 alberate, patrimonio sicuramente non semplice da gestire e mantenere), ha

visto un peggioramento della posizione alla voce “alberi” nella classifica di Legambiente “ecosistema urbano” , pur mantenendo su questo aspetto una più

che buona posizione rispetto ad altre province.

Da un punto di vista medico-scientifico sono ormai di dominio pubblico le numerose pubblicazioni che correlano la presenza di alberi sul suolo urbano

alla riduzione, anche considerevole, delle temperature atmosferiche in città.

Questo dato è ancor più rilevante in considerazione dei cambiamenti climatici e delle sempre più frequenti ondate di calore che ne conseguono. Infatti la

percentuale di verde urbano (alberi, arbusti, etc) e di spazi verdi può mitigare il calore urbano con un raffreddamento medio di circa 1°C e con un effetto

fino a 1 km dal confine dell’area verde e attenuare gli impatti del traffico stradale e delle industrie nelle aree residenziali urbane fornendo benefici per la salute pubblica, soprattutto grazie a un’azione filtro che migliora la qualità dell’aria, riducendo i livelli di anidride carbonica immessi nell’atmosfera.

Questa considerazione, aggiunta ai dimostrati effetti benefici sulla salute fisica e mentale dei cittadini (e in particolare dei cittadini fragili come bambini e

anziani) legati alla presenza e alla frequentazione di spazi verdi in città, sottolinea la rilevanza del verde come strumento fondamentale e strettamente

correlato alla salute pubblica .

Anche in vista dei prossimi mesi estivi e delle, purtroppo, prevedibili ondate di calore che ne conseguiranno, ci auspichiamo che questi alberi, qualsiasi sia

l’effettiva e valida motivazione del loro abbattimento, verranno rimpiazzati (possibilmente con alberi di dimensioni simili ai precedenti o in un rapporto

superiore a 1:1, in considerazione dei tempi di crescita necessariamente lunghi) e che l’amministrazione Comunale abbia in programma l’ulteriore

ampliamento delle aree verdi urbane e della piantumazione di piante come strumento fondamentale di tutela della salute dei cittadini.

Distinti saluti.

La presidente della sezione provinciale di ISDE-Vercelli

Elena Uga

Il Consiglio Direttivo della sezione vercellese dell’I.S.D.E.