"Vercelli che Pedala": iscrizioni aperte alla 49° edizione. Obiettivo 1000 partecipanti

Obiettivo: mille iscritti. Per rendere omaggio alla memoria di Venio Trebaldi e lanciare la «Vercelli che pedala» verso la cinquantesima edizione, del 2026. Si è aperta da qualche giorno la raccolta delle adesioni alla classica pedalata di primavera: la Sala Giunta del Comune di Vercelli ha ospitato, sabato, la presentazione della 49ª edizione della pedalata organizzata dal Velo Club Vercelli e in programma domenica 25 maggio.

«Quest’anno avevamo ancora più voglia di ripartire - ha evidenziato l’assessore allo Sport, Domenico Sabatino -. La manifestazione è dedicata a Venio Trebaldi, suo ideatore e storico presidente del Club, mancato nel giugno scorso, che dopo il Covid ha voluto fortemente ricominciare questo evento. Siamo contenti di organizzare una giornata che riesce a unire famiglie, ragazzi e sportivi, valorizzando il territorio».

Un ringraziamento arriva dal Velo Club, presieduto da Francesco Silvestri: «Sarà una grande festa: dopo gli 800 partecipanti degli scorsi anni puntiamo a tornare ai fasti degli Anni '90, quando si superavano stabilmente o mille iscritti alla pedalata».

Particolare attenzione sarà riservata alla sicurezza: verranno coinvolte le Associazioni di poliziotti e carabinieri in congedo e gli Alpini, che regoleranno il traffico nelle arterie principali e forniranno indicazioni a chi ne dovesse avere bisogno.

Presente alla conferenza anche l’assessore alle Politiche Sociali Valeria Simonetta: «Sono contenta di poter far parte di questa bellissima iniziativa grazie a Esercito di Cuori, rappresentato per l’occasione da Samantha Profumo, che, grazie al contributo dei vercellesi che vorranno versare una piccola quota aggiuntiva rispetto a quella di partecipazione, si impegna a fornire 3 spese solidali ad altrettante famiglie bisognose individuate dal Comune.»

Laura Musazzo, delegata provinciale CONI, ha aggiunto: «Il Comitato è sempre vicino al territorio quando è possibile fare del bene e aiutare chi ne ha bisogno».

Il ritrovo per la pedalata è fissato per domenica 25 maggio alle 8 in piazza Pajetta, con partenza prevista alle 9. La partecipazione è aperta a tutti con una quota di iscrizione di 5 euro, che comprende un ristoro, la panissa e una bevanda all’arrivo, oltre alla possibilità di partecipare alla lotteria finale. Le iscrizioni sono aperte da sabato 10 maggio fino al giorno stesso della manifestazione: è possibile iscriversi presso lo stand in Piazza Pajetta, al Motor Bike Vercelli di via Trino, al Tratto Studio di piazza Lazio, oppure direttamente la mattina dell’evento fino all’orario di partenza. In caso di maltempo, l’evento sarà rinviato a una domenica successiva, mantenendo invariato il programma.