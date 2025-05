Lavori a Bivio Sesia, divieto di transito sulla strada vicinale di Cascina Mostioli

Dai disagi al traffico a quelli per i residenti. Non c'è pace per il cantiere di Bivio Sesia, dove sono in corso i lavori di risanamento delle pavimentazioni stradali con segnaletica orizzontale. Gli interventi, che secondo le previsioni proseguiranno fino al 23 maggio, hanno comportato lo spegnimento del semaforo e un rilevante rallentamento del traffico, soprattutto nelle ora di punta di ingresso e uscita dalla città.

Tuttavia, anche chi, per ovviare alle lunghe code, ha deciso di utilizzare l’unico itinerario alternativo esistente, rappresentato dalla strada vicinale che porta alla Cascina Mostioli, ha finito per creare problemi. La tipologia di strada sterrata, infatti, non supporta consistenti carichi di traffico e il passaggio quasi incessante dei veicoli crea problemi ai residenti: per questo, con ordinanza firmata dalla comandante della Polizia locale, Ivana Regis, è strato istituito il divieto di circolazione per tutti i veicoli ad eccezione di quelli dei residenti. Per chi è diretto a Novara l'itinerario alternativo è costituito dalla Tangenziale Nord; chi deve andare verso Palestro, invece, deve rassegnarsi alle code.