Borgosesia, entro giugno pronto il piano del traffico

Una viabilità tutta nuova per vivere al meglio la città: è questo l’obiettivo che si pone l’Amministrazione Comunale di Borgosesia, che in autunno ha incaricato l’architetto biellese Marco Maggia di redigere un piano del traffico ad hoc: «Maggia è un esperto del settore – spiega l’assessore alla Viabilità, Paolo Urban – ha redatto i piani della viabilità di diverse città, riconfigurando in modo efficace sia i centri che le periferie. Per Borgosesia abbiamo bisogno di rendere più accessibile e vivibile il centro e più scorrevole il traffico nel resto della città».

Urban spiega che da tempo sta lavorando insieme all’assessore al Commercio Marco Buonamici e alla consigliera Tatiana Bernardi per dare una risposta in particolare al comparto del commercio, che lamenta la difficoltà di accesso al centro storico per i potenziali frequentatori degli esercizi commerciali: «I commercianti segnalano spesso che la complessità della viabilità in centro, con scarsità di parcheggi, è disincentivante per i loro clienti – dice Urban – quindi, questo è uno dei primi elementi che abbiamo segnalato al professionista incaricato di studiare il nuovo piano della viabilità, affinché possa individuare una soluzione anche a questo annoso problema».

Maggia sta effettuando rilievi in tutta la città, per avere un quadro preciso dello “status quo”: «Attraverso l’utilizzo di specifici software, il professionista sta valutando la situazione esistente in città – dice Urban – abbiamo messo a disposizione tutti i dati derivanti dal nostro sistema di telecamere e le registrazioni effettuate ai varchi: incrociandoli, emergeranno criticità e proposte, che valuteremo insieme per individuare la miglior soluzione possibile per la nostra città».

Paolo Urban, con la costante supervisione del Sindaco Fabrizio Bonaccio, lavora in stretta collaborazione con Maggia, nell’ottica di presentare il progetto ai cittadini prima di applicarlo: «Si tratta di un lavoro molto articolato che richiede tempistiche non indifferenti – dice l’amministratore – la prospettiva attuale è che il piano sia pronto entro giugno: lo presenteremo alle diverse categorie nel corso di incontri pubblici che verranno organizzati a fine primavera-inizio estate, raccoglieremo eventuali suggerimenti e indicazioni, per poi rendere il piano operativo nei tempi più brevi possibili».