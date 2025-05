«Niente dividendi sulla gestione dell'acqua»

Riceviamo e pubblichiamo.

Sabato 3 maggio è stata la “giornata dell'acqua pubblica”. Organizzata da un numeroso gruppo di associazioni e comitati (Attac Italia, Cgil Vercelli Valsesia, Comitati acqua pubblica di Vercelli, Torino e Cuneo, Circoli di Legambiente VercelleseValsesia e Ovadese-Valli Orba e Stura, Pro Natura di Vercelli e di Biella, l'associazione Lo Gnekko), la giornata è iniziata con un convegno mattutino alla sala Soms di via Borgogna.

Moderati da Michelangelo Catricalà, i relatori Gian Piero Godio, Umberto Lorini, Simona Bombieri, Oreste Delfino e Michela Sericano hanno parlato della gestione del servizio idrico negli Ambiti territoriali ottimali in cui è suddiviso il Piemonte. Sono inoltre intervenuti, fra gli altri, Valter Bossoni segretario della Cgil Vercelli-Valsesia, Filippo Sasso della Filctem Cgil Piemonte, Leonardo Gili, amministratore delegato di BCV acque spa, Daniele Gamba del Circolo Tavo Burat di Biella. Dopo aver ricordato gli esiti dei referendum del 2011 («l'acqua è un bene comune e non una merce su cui fare profitti»), si è convenuto sul principio secondo cui i gestori del servizio idrico non devono utilizzare le entrate (derivanti dalle bollette di acquedotto, fognatura e depurazione) per distribuire dividendi ai soci, bensì che debbano reinvestirle interamente per il miglioramento della rete (attualmente più del 20% dell'acqua immessa viene dispersa) perseguendo il contenimento delle tariffe. Questo è possibile solo se il servizio è gestito da società a totale capitale pubblico con Statuti che vincolano al pieno re-investimento degli utili, escludendo così qualsiasi lucro sull’acqua.

Al pomeriggio associazioni e comitati hanno allestito una serie di stand in piazza Cavour, dove hanno parlato del tema “servizio idrico” ai cittadini. Quanto alla situazione nell'Ambito biellese vercellese-casalese, dove il recente provvedimento del commissario ad acta Andrea Fluttero incaricato dalla Regione è oggetto di ricorsi da parte di ASM Vercelli spa, IRETI e dei Comuni di Vercelli, Cigliano e Villata, l'intenzione di comitati e associazioni è quella di predisporre un atto di intervento a sostegno dell'indicazione di gestione pubblica in house. Prossimamente un analogo appuntamento sarà organizzato ad Alessandria, dove in queste settimane si sta discutendo sull'affidamento del servizio idrico integrato a un'unica società per tutto l'Ambito.