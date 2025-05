"Nel tuo nome. L’arte parla di comunità": apre la mostra di Sergio Saccomandi

L’Ufficio per i Beni Culturali Ecclesiastici dell’Arcidiocesi e la Fondazione Museo del Tesoro del Duomo e Archivio Capitolare di Vercelli in occasione del Giubileo 2025 propongono l’esposizione temporanea dal titolo "Nel tuo nome. L’arte parla di Comunità. Dal Cinquecento al mondo contemporaneo."

Il progetto condiviso dagli istituti ecclesiastici vercellesi ha il fine di riunire tre percorsi distinti, Museo e Pinacoteca, accessibili al pubblico con modalità diverse ma entrambi siti all’interno del Palazzo Arcivescovile, alla chiesa di San Vittore, che negli ultimi anni ha ospitato numerosi allestimenti ed esposizioni artistiche. L’esposizione giubilare inviterà il pubblico a compiere un viaggio nell’evoluzione delle espressioni artistiche ecclesiastiche tra XVI e XX secolo.

Il titolo della mostra si lega alle iniziative promosse dalla CEI in tutta la nazione: Nel tuo nome unirà nel 2025 le progettazioni di moltissime città italiane che si muovono insieme con lo scopo di valorizzare il patrimonio di Musei Archivi e Biblioteche ecclesiastiche.

L’esposizione vercellese sarà inaugurata l’8 maggio alle ore 18.30 presso la Sala del Trono del Palazzo Arcivescovile e la mostra, già visitabile dalle ore 15 dello stesso giorno, si snoderà al Museo del Tesoro del Duomo, alla Pinacoteca Arcivescovile in piazza D’Angennes e presso l’ex chiesa di San Vittore di largo D’Azzo.

L’esposizione è curata da Marta Concina, Daniele De Luca e Sara Minelli e vuole raccontare, attraverso le opere di Sergio Saccomandi, l’evoluzione dell’arte religiosa cristiana e laica nel lungo periodo compreso tra il Concilio di Trento e il mondo contemporaneo. In tre ambienti indissolubilmente legati al mondo ecclesiastico, una pinacoteca arcivescovile, un museo ecclesiastico e una ex chiesa, le opere di Saccomandi toccheranno temi religiosi in chiave laica e contemporanea: la Sindone, la morte di Cristo, la Crocifissione. Accanto a questi i visitatori potranno scoprire anche i lavori più attuali dell’artista, lontani dal mondo religioso ma parimenti ricchi di suggestioni. Saccomandi infatti non è solo un pittore dalla lunga carriera, è anche un incisore e uno scenografo. Un artista e al tempo stesso narratore, capace, in questa sede, di dialogare con l’arte del passato. La mostra infatti si inserirà negli allestimenti permanenti delle sedi espositive, in pieno dialogo con le opere già esposte. Inoltre, presso la sede del Museo del Tesoro del Duomo che, insieme alla Pinacoteca tratterà ampiamente il tema della Sindone, la mostra sarà occasione per presentare un nuovo e suggestivo ambiente espositivo, la cosiddetta wunderkammer del Museo, oltre che per esporre alcune opere poco conosciute o inedite.

L’esposizione Nel tuo nome è sostenuta dai fondi 8x1000 alla Chiesa Cattolica sull’iniziativa dell’Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto della CEI, è organizzata in collaborazione con Associazione Culturale Diocesana e patrocinata da Provincia di Vercelli, Comune di Vercelli e Associazione Musei Ecclesiastici Italiani AMEI. Il catalogo della mostra è sostenuto da VAuto, Zurich Bank e Lions Club di Vercelli.

L’esposizione sarà aperta dall’8 maggio al 31 ottobre da mercoledì a venerdì dalle 15 alle 18

sabato dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 e domenica dalle 15 alle 18. Sono previste aperture fuori orario per gruppi e scolaresche previa prenotazione oltre che eventi e laboratori legati ai temi della mostra. L’ingresso alla Pinacoteca e al Museo del Tesoro del Duomo è a pagamento accedendo dalla biglietteria del Museo mentre l’ingresso alla ex chiesa di San Vittore è gratuito.

Tra le iniziative già calendarizzate si segnala un primo evento per famiglie previsto per sabato 10 maggio e organizzato in occasione delle Giornate di Valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico e dell’iniziativa nazionale Kid Pass Days. Il 10 maggio, alle ore 16, le famiglie saranno coinvolte nel laboratorio gratuito Anaglyph Art che avrà luogo proprio in Pinacoteca Arcivescovile e che metterà in dialogo l’arte di Saccomandi con le opere cinquecentesche e le nuove tecniche artistiche digitali.