Festival del riso: "Scarsa chiarezza su progettualità, modalità di svolgimento, informazioni"

Da settimane assistiamo al ripetersi di annunci e informazioni frammentate rispetto alla riedizione del Festival del Riso, che la Provincia e il Comune stanno promuovendo come evento di grandissima attrattiva per il territorio vercellese, riprendendo anche nel nome quanto era stato lanciato già nel 2018 dalla giunta Forte.

In un momento di sofferenza per la città e per il Paese in generale - tra crisi del commercio locale e l’impatto delle scelte scellerate del leader mondiale dei sovranisti Trump - la riuscita di questo progetto sarebbe sicuramente positiva e auspicabile.

Non è quindi nostra intenzione porre critiche rispetto agli obiettivi, che speriamo vengano raggiunti, ma denunciamo una scarsa chiarezza rispetto alla progettualità, alle modalità di svolgimento, alla condivisione delle informazioni, aspetti che non sono stati in alcun modo trattati in consiglio comunale e in consiglio provinciale. Aspetti che sono fondamentali proprio per la riuscita del progetto stesso.

Abbiamo quindi protocollato un’interrogazione in Provincia ed una in Comune, per avere maggiore chiarezza su molti aspetti, quantomeno fumosi ai nostri occhi e a quelli della città.

Nello specifico chiediamo a entrambi gli enti di avere informazioni sulla composizione e attività sviluppate dal Comitato di gestione del progetto, sulle modalità di selezione del soggetto attuatore, sui soggetti che hanno aderito al percorso di sponsorizzazione e, soprattutto, sull’esistenza di un progetto generale che delinei e programmi le modalità di attuazione dell’iniziativa.

In particolare, rispetto al progetto si chiede di conoscere quali spazi e proposta culturale e di promozione turistica sia stata definita dal Comune; quale pianificazione sia stata attivata per organizzare la logistica in termini di ospitalità, viabilità, parcheggi; quali soggetti siano stati coinvolti per l’organizzazione del Festival e quanti provenienti dal territorio vercellese; come sono state investite e come si prevede di investire le risorse economiche; se siano state coinvolte le associazioni di categoria e la città nella condivisione del progetto; come si intende qualificare il territorio per valorizzarlo al meglio nell’ambito dell’iniziativa; se sia prevista una stima dei benefici economici derivanti dalla realizzazione dell’evento; cosa preveda il piano di comunicazione associato all’evento; se si prevede già una seconda edizione e con quali modalità di finanziamento.

Non è nostra intenzione criticare un progetto che, se programmato e studiato con attenzione, può portare benefici alla città. È nostra attenzione verificare che la programmazione e la progettualità esistano e possano consentirne la riuscita.

Partito Democratico Vercelli Valsesia