"Diwine letture e altri pensieri" a Ozzano Monferrato. Si comincia domenica con Remo Bassini

Dopo il successo delle prime due edizioni, torna alla Cantina Angelini Paolo «Diwine letture e altri pensieri». La rassegna, nella splendida cornice, immersa tra le vigne, del Punto Vendita della famiglia Angelini, a Ozzano Monferrato in S.P. 457 Casale-Asti n. 10 bis, propone due incontri, ad aprile e a giugno, e un evento speciale a ottobre, condotti dalla giornalista Marina Maffei, per parlare di libri, vino e territorio.

Si comincia domenica 13 aprile, alle 18, con «Cinquanta sfumature di noir», incontro con Remo Bassini, che presenterà due tra i suoi ultimi libri, il giallo «La suora», ambientato tra Orta, Vercelli e la Valsesia, e il noir «Bastardo posto».

Remo Bassini, 68 anni, è giornalista (ha diretto il giornale storico di Vercelli, La Sesia), blogger (sulla piattaforma del Fatto online), consulente editoriale, scrittore. Vive a Vercelli, è molto attaccato alle sue radici toscane (è nato a Cortona, provincia di Arezzo), ma se potesse vivrebbe davanti al mare. In vita sua ha fatto di tutto: operaio, correttore di bozze, portiere di notte («di notte lavoravo e di giorno frequentavo Lettere a Torino; e così mi sono abituato a dormire 4 ore»).

I vignaioli Franco e Mauro Angelini abbineranno al lato noir di Bassini un vino d'annata della Cantina offrendolo in assaggio gratuito. Per chi lo desidera, al termine è prevista una degustazione dei vini della Cantina con aperitivo al costo di 5 euro a persona. Posti limitati, prenotazione obbligatoria al 346.8549015.

Domenica 1 giugno, alle 18, arriva l’«Ironia all’italiana» di Cinzia Montagna, che aprirà al pubblico una porta su «Benvenuti a Trentacapre. Il paese dell'Amilcare e della Pinuccia», libro di successo del quale sta per essere pubblicato il seguito.

Cinzia Montagna è giornalista. Lavora dal 2015 come autrice per le produzioni televisive e video di Syusy Blady e Patrizio Roversi e si occupa dal 2006 del coordinamento dell’area astigiana in “Golosaria tra i castelli del Monferrato” di Club di Papillon di Paolo Massobrio. Collabora con i periodici “Oltre” e “Millevigne”. Per “Millevigne” anima anche la rubrica di recensioni librarie, affiancata nella versione video dai suoi gatti, Mattia e Ginetta. Dal 2012 pubblica libri su figure femminili minori nella Storia, la maggior parte dei quali editi dal Circolo Culturale I Marchesi del Monferrato di Alessandria. Con Trentacapre, paese inesistente ma denso di situazioni e personaggi comuni a tutti i piccoli paesi d’Italia, ha affrontato il genere umoristico, ritenendo che anch’esso sia ormai considerato “fuori dalla Storia” e bisognoso di rigenerazione.

Anche a Cinzia Montagna verrà abbinato, in assaggio gratuito, un vino d'annata della Cantina Angelini Paolo. Per chi lo desidera, al termine sarà prevista una degustazione dei vini della Cantina con aperitivo al costo di 5 euro a persona. Posti limitati, prenotazione obbligatoria al 346.8549015.

Domenica 12 ottobre, l’appuntamento sarà alle 11 per festeggiare la fine della vendemmia con Beatrice Di Tullio, protagonista dell’incontro «Vino, amore e fantasia».

Si parlerà di grande tradizione gastronomica collinare e vignaiola, della «cucina ubriaca» che porta il vino in cucina, senza dimenticare la storia e letteratura del territorio monferrino.

Beatrice Di Tullio è una cuoca diplomata all’Istituto Alberghiero e ha una laurea specialistica in Lettere. Dal 2012 cura “Betulla: cucina, letture e altri nutriMenti” (www.betulla.eu), spazio in cui racconta, cucina e fotografa piccole storie golose. Con il tempo si è specializzata sulle pratiche alimentari dell’arco alpino occidentale, sui ricettari (storici e domestici) e sui riti della civiltà contadina piemontese.

La mattinata si concluderà con un momento conviviale con prenotazione obbligatoria al 346.8549015.

Angelini Paolo, viticoltori dal 1922

«Siamo una famiglia di viticoltori e da più di quattro generazioni coltiviamo le nostre vigne sulle colline del Monferrato Casalese. Il nostro impegno quotidiano è produrre vini buoni e sani unendo tradizione ed innovazione al fine di ottenere il miglior vino dalle nostre terre».

www.societaagricolaangelinipaolo.com

Ad Ozzano Monferrato, in S.P. 457 Casale-Asti n. 10 bis, si trova il Punto Vendita Aziendale: un edificio accogliente, in bioedilizia, in posizione strategica, lungo l'asse che collega la Valcerrina a Casale, ed al contempo immerso tra le vigne di proprietà della famiglia. Nel Punto Vendita, molto apprezzato dai turisti, si possono fare acquisti e partecipare a degustazioni guidate dei vini della Cantina, espressione del territorio monferrino. È aperto sette giorni su sette: dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.30. La domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.

Nell'area del Punto Vendita sono inoltre collocate due originali installazioni per chi ama gli spot fotografici unici. Due amache giganti, per godersi il paesaggio circostante provando la sensazione di tornare bambini, ed il fossile n. 18 «La medusa», parte del progetto di arte contemporanea TerrEmerse (scopri qui le coordinate www.societaagricolaangelinipaolo.com/it/vivi-angelini/).