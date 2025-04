Celiento: «In fase avanzata una trattativa con una controparte molto seria»

La società Pro Vercelli fa chiarezza in merito alle voci su acquisti della medesima (veci che non fanno certo bene all'ambiente alla vigilia di una gara delicata come quella di domani.

Ecco il comunicato

L’Amministratore Delegato, dott. Francesco Celiento, interviene in ordine alle insistenti voci di mercato che vedono la Pro Vercelli al centro di trattative finalizzate alla cessione del club.

Al riguardo Celiento conferma che è in una fase avanzata una trattativa con una controparte molto seria e di elevato standing, che si è dimostrata concretamente intenzionata, con cui è stato firmato un impegno preliminare e in tempi brevi potrebbe seguire un accordo definitivo.

Tengo a precisare - continua Celiento - che specie in quest’ultimo periodo ci sono stati numerosi interessamenti alla Pro Vercelli, un club iconico che fa gola per il prestigio e la tradizione che lo contraddistingue, ma la proprietà è stata molto attenta e categorica a voler prendere in considerazione esclusivamente interlocutori con un comprovato profilo di affidabilità e adeguate competenze, e soprattutto che sia in grado di poter proseguire l’opera di risanamento svolto in questi anni in cui si è fatto un piccolo miracolo, onorando puntualmente gli impegni finanziari federali e improntando la gestione sportiva su principi di sana sostenibilità, ponendo così le basi per il rilancio calcistico e aziendale del club che d’ora in avanti potrà guardare al proprio futuro con rinnovato ottimismo.

Adesso ci aspettano tre finali - conclude Celiento - da giocare con il massimo della determinazione e concentrazione, da parte di tutti, non facendosi distrarre dalle voci di mercato, che devono rappresentare solo un incentivo e uno stimolo per conquistare velocemente la salvezza, sfruttando subito nel migliore dei modi la grande occasione del match point di domani.