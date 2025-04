Elena Ugazio riconfermata alla guida della Cisl del Piemonte Orientale

Elena Ugazio, novarese, 48 anni, è stata riconfermata questo pomeriggio alla guida della Cisl del Piemonte Orientale, al termine del congresso cui hanno preso parte 145 delegati in rappresentanza dei 66mila iscritti delle province di Biella, Vercelli, Verbania e Novara.

Ugazio era l’unica candidata in corsa. Al congresso hanno partecipato il segretario generale della Cisl Piemonte, Luca Caretti e il segretario confederale Andrea Cuccello.

“Il mio impegno – dice Ugazio dopo l’elezione - sarà quello di fare della territorialità il centro dell’azione organizzativa. In un lavoro corale in cui ognuno è chiamato a fare la propria parte, orgogliosi di militare in un sindacato autonomo e pragmatico che da 75 lavora per costruire un mondo del lavoro più inclusivo e più giusto”.