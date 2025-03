“Gusto sapori e arte”: presente anche il quinto sabato del mese

Confesercenti annuncia una novità per l’evento “Gusto, Sapori e Arte”: a partire dall’edizione di sabato 29 marzo 2025 l’evento si arricchirà di una nuova formula, prevedendo, per la prima volta, la replica dell’appuntamento il quinto sabato del mese, ove ricorra. Questa scelta si aggiunge al consolidato appuntamento del terzo sabato, che rimane fisso per chi ha già apprezzato le edizioni passate.

Innovazione nella periodicità: L’edizione di sabato 29 marzo 2025 inaugura il nuovo format: oltre al tradizionale terzo sabato, si aggiungerà anche l’appuntamento del quinto sabato del mese, ove ricorra.

Il terzo sabato come appuntamento fisso: Pur introducendo il quinto sabato, Confesercenti conferma che il terzo sabato continuerà a rappresentare la formula consolidata e apprezzata da cittadini e visitatori, garantendo così continuità e tradizione.

Valorizzazione del Territorio: “Gusto, Sapori e Arte” offrirà l’opportunità di scoprire i prodotti tipici, le creazioni artigianali e le eccellenze artistiche del territorio di Vercelli, attraverso un percorso itinerante in Piazza Cavour, Via Cavour e nel centro storico della Città, in un ambiente suggestivo e accogliente. L’orario di apertura e chiusura rimarrà invariato, adattandosi alle esigenze dei visitatori per garantire la massima fruibilità dell’appuntamento

Confesercenti conferma così il proprio impegno nel sostenere l’evoluzione del commercio territoriale e nella promozione della cultura dei prodotti tipici e dell’arte locale.