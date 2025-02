Il programma delle iniziative per il Sessantennale di fondazione del Soroptimist Club di Vercelli, che ha avuto il suo momento più significativo nello spettacolo “Degne di nota” al Teatro civico il 27 settembre scorso, si concluderà con la donazione alla città di Vercelli di una

panchina letteraria

La panchina letteraria rappresenta un originale connubio tra sostenibilità, arte e cultura. Essa infatti è realizzata in madrepietra ricostituita e ha la forma di un libro aperto, decorato con citazioni, figure, disegni, colori ispirati a grandi opere letterarie o a temi sociali. Non si tratta quindi di un semplice arredo urbano: la sua forma è un chiaro invito alla lettura e la decorazione che ne fa un’opera d’arte unica è capace di raccontare storie e suscitare riflessioni e impegno civico. Il progetto, fortemente voluto dalla past president, Lucia Ruzzante, e accolto dalla nuova presidente, Patrizia Longo, gode del patrocinio del Comune di Vercelli e prevede una panchina dedicata al romanzo di Elsa Morante L’isola di Arturo, decorata dall’artista vercellese Lorena Fonsato. Essa sarà collocata nel giardinetto di Via Vallotti, nell’area del Municipio, dove sarà inaugurata alle ore 11 di sabato 8 marzo, in coincidenza con la Festa della Donna. Tutta la cittadinanza è invitata.