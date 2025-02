Ex 18, la Caffetteria riapre con i ragazzi del Mattarello

Riapre a settembre, con la gestione della Cooperativa sociale 181 di Vercelli, la caffetteria dell'Ex 18 di via Viotti.

Ottenendo il massimo punteggio, 100 su 100, la cooperativa guidata da Paolo Cristina si è aggiudicata la manifestazione di interesse per la gestione dell'immobile emessa a dicembre dal Comune: la società, a Vercelli, è apprezzata per la positiva esperienza della pasticceria bar "Il Mattarello" di corso Abbiate e del Social Cafè di via Laviny: una quindicina i posti di lavoro che verranno creati grazie alla nuova caffetteria.

«È un passaggio chiave per il rilancio di piazza Antico Ospedale - dicono il sindaco di Vercelli, Roberto Scheda, e l’assessore al Patrimonio, Stefano Pasquino -. Grazie alla professionalità della Coop 181 i locali avranno nuova vita. Senza dimenticare che a breve, sempre all’Ex 18, verrà trasferito un nucleo di polizia locale che aumenterà i controlli e permetterà all’area dell’ex Ospedale di essere più sicura».

Il progetto dei vincitori ha l'obiettivo di creare un luogo polifunzionale che, partendo dall’esperienza della Coop181, coniughi lavoro, formazione specializzata, inclusione e socialità. L’Ex 18 offrirà opportunità di formazione specifica professionale e restituzione degli spazi in modo funzionale per i vercellesi. Il focus sarà rivolto a ragazzi e ragazze con disabilità. Verrà realizzato un laboratorio di pasticceria con annesso bar-caffetteria inclusivo, che offrirà spazi accoglienti e venderà i prodotti realizzati nelle attività di pasticceria e dai ragazzi dell’Academy. La caffetteria attuerà misure per aumentare l’inclusività come menu per ipovedenti e spazi accessibili. L’Academy di pasticceria si concentrerà sulla formazione di giovani a rischio di esclusione sociale.

«Lo scopo è fornire corsi specializzati e formazione pratica in un laboratorio attrezzato e postazioni inclusive, aiutando i ragazzi ad acquisire competenze e conseguenti maggiori opportunità di lavoro», spiega Cristina, ricordando che, a sostenere il progetto, sono anche Formater e Upo.

Negli spazi all’aria aperta saranno installati i giochi inclusivi. Sono progettati per garantire a tutti, indipendentemente dalle abilità, la possibilità di divertirsi. Altalene accessibili, percorsi sensoriali e strutture interattive promuovono infatti l’inclusione, stimolano la socializzazione e valorizzano le differenze. Sono spazi dove il gioco diventa un diritto condiviso e la diversità una ricchezza. Ci sarà anche l’installazione di una panchina e-lounge: un gesto concreto di disponibilità verso la comunità che offrirà spazi di sosta confortevoli e funzionali. Queste installazioni combinano design innovativo e sostenibilità, integrando stazioni di ricarica per dispositivi elettrici e supportando la mobilità green.

«Restituire l’Ex 18 alla città, ai giovani, alle famiglie, agli studenti, con un progetto inclusivo, formativo di qualità dei nostri prodotti - dice il presidente di Coop181, Paolo Cristina - è per noi un grande traguardo e lo dobbiamo a tutta la città che, dal 2015 ad oggi, ha creduto in noi e nelle qualità e capacità dei nostri ragazzi e ragazze. Creiamo ora tutti insieme nuove opportunità per il futuro».

Da lunedì., intanto, prenderanno il via i lavori di riqualificazione dell'immobile: entro giugno il Comune di occuperà di ripassare i tetti, rifare gli impianti ed effettuare opere di risanament per eliminare i danni causati dall'umidità di risalita sulle strutture murarie.