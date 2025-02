Gestione dell'acqua: «Qual è la posizione del Comune?»

«Durante il Consiglio Comunale del 30 gennaio - spiega il consigliere - il presidente ha diffuso la nota del Commissario ad Acta dell’EGATO2 Andrea Fluttero, che ha sollevato in questi giorni un acceso dibattito circa l'affidamento del sistema idrico dell'Ambito Biellese Casalese e Vercellese. A fronte della chiara volontà manifestata dal Commissario, favorevole all'affidamento In-House del servizio, la maggioranza che guida il Comune di Vercelli non ha ritenuto di assumere alcuna posizione in merito e neppure convocare una seduta consiliare per discutere del tema».

All'amministrazione (che di Asm è socia, incassa i dividendi ed esprime il presidente e due rappresentanti nel Consiglio di amministrazione), Finocchi chiede quale sia la posizione politica in merito all’affidamento del sistema idrico dell'Ambito Biellese Casalese e Vercellese; se la soluzione prospettata dal Commissario ad Acta dell’EGATO2, sia stata valutata dall’Ente; se il sindaco ritenga di coinvolgere il Consiglio Comunale convocando un’apposita seduta per discutere il tema; quale sarebbero i vantaggi per l’Amministrazione in caso di scorporo del ramo idrico da Asm; se il Sindaco abbia già valutato la possibile partecipazione in BCV acque; se il Comune di Vercelli abbia agli atti una valutazione economica del valore residuo della rete idrica; se il Comune di Vercelli abbia agli atti documentazione tecnica redatta da Asm che illustri lo stato della rete idrica e gli investimenti fatti in questi anni per migliorarne l’efficienza; quali siano gli indirizzi forniti ai rappresentanti del Comune nominati in Asm circa l’affidamento del sistema idrico dell'Ambito Biellese Casalese e Vercellese; se il Comune di Vercelli abbia agli atti una stima/valutazione ufficiale di quale sarebbe il valore del proprio pacchetto azionario a seguito dello scorporo della rete idrica da Asm.