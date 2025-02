Anpi Vercelli: presentato il libro di Antonio Senta sull'anarchico Galleani

L’evento ha suscitato grande interesse: la sala era al completo ed erano presenti non solo soci e importanti personaggi del movimento anarchico, ma molte altre persone di opinione politica diversa. Abbiamo avuto l’onore di aver con noi il Sindaco Avv. Roberto Scheda che ha acconsentito a porgerci i suoi saluti e congratulazioni. È stato anche ricordato come in tempi andati egli sia stato il difensore di alcuni anarchici vercellesi coinvolti in alcuni processi.