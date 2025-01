Caro mago Hollis il Paradiso ti aspetta

Caro Roberto Ogliaro in arte Mago Hollis, voglio ricordare con queste poche righe la grande amicizia che ci ha legato in questi decenni

Sei stato un grande mago che ha condiviso con me tanti spettacoli sia a Vercelli che in altri posti d’Italia addirittura fino a Napoli presso l’istituto delle suore salesiane ove risiedeva mia zia suor Maddalena. Hai lavorato tantissimo a favore del tuo pubblico ma soprattutto a favore dei bambini piccoli ai quali hai dedicato un’attenzione particolare, sembra una tragica coincidenza che tu sia volato in cielo pochi giorni prima della festa di San Giovanni Bosco protettore dei prestigiatori e tantissime sono state le attestazioni di stima nei tuoi confronti addirittura provenienti da molto lontano quali quella di Ezio Greggio che iniziò a lavorare nei cabaret biellesi proprio con te e quella del nostro amico comune Raul Cremona .don Bosco ti accolga in paradiso ove ad aspettarti ci sono già tantissimi amici del mondo della magia con tanti mazzi di fiori magici. Ciao Roberto …