Incendio in un appartamento, Vigili del Fuoco al lavoro

Incendio, nella notte, in un'abitazione di Livorno Ferraris, in via Alice. Intorno alle 2 la squadra dei Vigili del fuoco di Livorno Ferraris insieme a due della centrale di Vercelli con autobotte e autoscala sono intervenute per un rogo che ha coinvolto un'abitazione al primo piano e il camino, impegnandoo i Vigili del Fuoco nelle opere di spegnimento e messa in sicurezza.

Le cause sono in fase di accertamento.

Non ci sono feriti da segnalare.