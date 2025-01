Auto in fiamme: soccorsi in azione a Varallo

Auto in fiamme, nella prima mattinata di venerdì 24 gennaio: intorno alle 8,30, una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Varallo è intervenuta in via Giacomo Geniani per incendio autovettura.

La squadra ha provveduto alla completa estinzione delle fiamme evitando che si propagassero alle abitazioni e autovetture adiacenti e alla successiva messa in sicurezza.

Presenti i Carabinieri di Varallo e la Polizia Locale per gli accertamenti di competenza.