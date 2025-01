Dana cede il segmento d'azienda: preoccupazione per i posti di lavoro

“Accolgo con favore la decisione del Governo che, con tempestività, ha convocato i rappresentanti dell’azienda statunitense Dana per ottenere spiegazioni in merito alla cessione di un segmento aziendale. Il coinvolgimento diretto del Piemonte, con circa 1.800 dipendenti distribuiti tra le province di Cuneo, Torino e Vercelli, rende ancora più rilevante l’attenzione su questa vicenda”. Lo ha affermato Elena Chiorino, vicepresidente e assessore al Lavoro della Regione Piemonte, al termine del tavolo Dana, convocato presso il Ministero delle Imprese e delle Made in Italy.

“Ritengo positivo che il Governo abbia chiesto alle parti coinvolte in questo processo di confrontarsi al tavolo, per acquisire tutte le informazioni necessarie a delineare progressivamente il perimetro di quanto sta accadendo. L’obiettivo è chiaro: avere un quadro preciso della situazione per rappresentare al meglio, anche alla governance americana, il punto di vista dell’Italia. È fondamentale che il management comprenda che le istituzioni - dal Governo italiano alla Regione Piemonte - sono al fianco dei lavoratori, pretendendo trasparenza e chiarezza, auspicando la totale prosecuzione della produzione industriale” ha proseguito il vicepresidente.

"Ribadiamo che la tutela dell’occupazione e la garanzia della continuità aziendale rimangono priorità assolute e inderogabili” ha concluso Chiorino.