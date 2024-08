Gad Lerner a Crescentino per i IX Martiri

Anni e generazioni ci separano ormai da quel lontano venerdì 8 settembre in cui nove civili, in maggioranza legati alla Resistenza (come dicono nuovi documenti), vennero fucilati dai nazifascisti sul piazzale della stazione. La sezione Anpi vuole mantenerne la memoria e soprattutto ricordare, 80 anni dopo, ai Crescentinesi quale fosse l'aria che, allora, si respirava anche in un piccolo centro: controllo militare, sospetto e violenza. “Per commemorare degnamente Arena, Castagnone, Graziano, Lento, Marsili, Petazzi, Pigino, Rondano, Schiavello - sottolinea la presidente Marilena Vittone – la nostra sezione ha invitato l'illustre giornalista e scrittore Gad Lerner, che ha lavorato per tv e testate giornalistiche. La sua voce critica da decenni affronta temi di attualità e storici. Sicuramente, sabato 7 settembre ci offrirà altri spunti di riflessione.” L'incontro si terrà al Teatro Angelini, alle ore 16, ingresso libero.