“Insieme a te per l'ambiente": oltre 80 volontari all'opera; raccolti 250 chili di rifiuti

Settanta sacchi per oltre 250 kg, raccolti da più di 80 volontari. Ecco i numeri della tappa di McDonald’s di “Insieme a te per l’ambiente”, tenutasi a Crescentino, lo scorso sabato 12 ottobre. Una giornata - organizzata con il patrocinio del Comune di Crescentino - dedicata alla raccolta dei rifiuti abbandonati nell’ambiente e al decoro urbano.

All’attività di riqualificazione hanno preso parte, con entusiasmo e tanto impegno, oltre ai dipendenti del ristorante McDonald’s di Crescentino, anche numerose associazioni ed enti del territorio, quali: Croce Rossa, Protezione Civile e Municipalizzata locale (A.S.M. Vercelli).

Giunta alla quarta edizione, l’iniziativa “Insieme a te per l’ambiente” è nata, in collaborazione con Assoambiente e Utilitalia, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno del littering, ovvero l’abbandono dei rifiuti nell’ambiente. Aperta a tutti i dipendenti McDonald’s e ai cittadini, ha visto nelle ultime 3 edizioni il coinvolgimento di oltre 15mila persone, più di 300 associazioni locali e la raccolta di oltre 10.000 sacchi di rifiuti per 350 tappe realizzate, di cui la metà patrocinate. Partner della nuova edizione è Retake – Fondazione non profit attiva nella tutela dell’ambiente e la cura dei beni comuni – con la quale McDonald’s ha siglato una collaborazione importante che vedrà le due realtà lavorare in sinergia in alcune delle prossime iniziative locali delle giornate “Insieme a te per l’ambiente”.

Le giornate “Insieme a te per l'ambiente" si inseriscono nel più ampio percorso di transizione ecologica intrapreso dall’azienda ormai da diverso tempo a partire dal packaging e dai ristoranti in termini di raccolta differenziata e riciclo. Tra le tappe del percorso: l’eliminazione della plastica monouso in favore di materiali più sostenibili come la carta, l’installazione di nuovi contenitori per la raccolta differenziata nelle sale e nei dehors, la formazione interna, la collaborazione con Comieco per garantire la riciclabilità del packaging in carta e la campagna di sensibilizzazione sulle corrette modalità di raccolta dei rifiuti rivolta ai consumatori.

L’iniziativa è parte integrante di I’m Lovin It Italy che, attraverso progetti e iniziative concrete su tutto il territorio in cui operano i ristoranti, testimonia l’impegno e il valore condiviso di McDonald’s per il sistema paese.