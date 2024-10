Girava armato, minacciando i compaesani: arrestato un 45enne

E' finito in cella il 45enne di Fontanetto Po che, più volte, si è reso protagonista di comportamenti antisociali, brandendo armi e spaventando i residenti.

I militari della Stazione Carabinieri di Crescentino hanno dato esecuzione all’ordinanza dicustodia cautelare in carcere disposta nei confronti di un 45enne diorigine romena ritenuto responsabile dei reati di resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale, minaccia aggravata, violazione di domicilio e rifiuto a sottoporsi al test alcolemico.

L’indagato, nel recente passato, si è reso protagonista di una serie di condotte che hanno determinato apprensione e preoccupazione nella piccola comunità di Fontanetto Po, dove l’uomo è stato visto, in più circostanze, aggirarsi per le strade armato di ascia e coltello, talora in evidente stato di alterazionep sicofisica.

Il provvedimento, adottato dal Gip del Tribunale di Vercelli su richiesta del Pubblico Ministero titolare del procedimento penale, scaturisce da gravi indizi di colpevolezza raccolti dai militari della Stazione di Crescentino che sono riusciti a documentare una serie di comportamenti di natura antisociale. L’uomo, non solo ha portato più volte in luogo pubblico oggetti atti a offendere ad alta potenzialità lesiva, ma ha proferite esplicite minacce nei riguardi di cittadini residenti nel piccolo comune, ha opposto resistenza attiva e oltraggiato militari dell’Arma intervenuti a seguito di richiesta di soccorso pervenuta al 112. E’ inoltre stato sorpreso alla guida con manifesta sintomatologia riferibile ad abuso di sostanze alcoliche e si èrifiutato di sottoporsi all’ alcol test, venendo deferito ai sensi dell’art.186 comma 7 del Codice della Strada.

L’indagato, ultimate le previste formalità, è stato associato alla Casa Circondariale di Vercelli, dove risulta tuttora ristretto.