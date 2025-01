Per la Pro Vercelli una vittoria che vale doppio

3' Ed è subito Comi. Pro in vantaggio. Dopo aver costretto Crespi a un intervento decisivo di piede su conclusione da fuori, Comi di testa su traversone dalla destra di Clemente, spedisce di precisione il pallone in rete alla destra dell'estremo difensore gialloverde: 1-0 . 7' Punizione dal limite di Marras: palla sul fondo. Replica immediata della Pro: Iezzi (8') s'accentra e calcia alto sulla traversa. 13': Pro ancora pericolosissima: Iotti riceve il pallone dal limite su tocco arretrato di Coppola e calcia al volo: fuori d'un soffio. Pro che cerca il raddoppio per indizzare subito il match. 22' Coppola non arriva con il timing giusto di testa: pallone troppo alto. Primo ammonito del match: Contaldo per fallo su Marras. Pro in controllo, Caldiero che stenta a entrare nel match. Non a caso al 34' doppio cambio per il tecnico veneto Soave: fuori Gobetti e Mazzolo, dentro Baldani e Filiciotto. 40' Baldani appena entrato si ferma per infortunio. 5' di recupero. Un tiro alto di Clemente l'ultimo sussulto del primo tempo. Pro avanti

Ripresa: Louati rileva Contaldo; Baldani non ce la fa: dentro Giacchele. Sfortunatissimo il Caldiero: Pelagatti resta a terra per infortunio. 4': bell'azione sulla destra di Clemente che entra in area ma il suo centro non trova nessun compagno pronto al tap-in. Gara spezzettata. 8': anche Pelagatti getta la spugna: dentro Zerbato. Caldiero un po' più propositivo ma Pro attenta. 12': a terra Clemente da qualche minuto non al meglio. Zoppicando rientra al suo posto. 15'; pareggia il Caldiero che torna al gol dopo oltre 600' di astinenza: Cazzadori in area si coordina e in tuffo su centro di Marras infila Rizzo: 1-1. Tutto da rifare. Ecco cosa succede a non chiudere i match. Poi in affanno, Caldiero che sfrutta gli errori dei bianchi per rendersi pericoloso. 21' Ammonito Anton (e subito sostituito da Serpe). Punizione dai venti metri per i gialloverdi senza esito. 24' Comi, sempre Comi, fortissimamente Comi: 2-1. Azione dalla destra di Coppola che in area mette in mezzo, Iotti, controllato da un difensore tocca all'indietro per Comi: il capitano infila di precisione Crespi: 2-1. 26' Coppola vicino al tris: Crespi respinge, poi robusto intervento su Iotti in area su l'arbitro non interviene. Pro che non deve chiudersi. Il Caldiero preme, Pro che agisce di rimessa. 35': Coppola guadagna una rimessa laterale e preziosi secondi. Ammonito Pino. Ultimo cambio nel Caldiero; Romairone per Coppola nella Pro. Palloni nell'area bianca. Nessun brivido ma non si deve rischiare. Rimpalli nei sedici metri vercellese l'arbitro non fischia, Clemente spazza. 43' Si soffre troppo. Comi si guadagna un fallo. 44'. Si attende il recupero. 5'. Poteva andare peggio. 91': punizione per la Pro nella propria area. Secondi preziosi trascorrono. Altri altrettanto pesanti ne mancano. Ammonito Comi: gialli solo per la Pro. 94'. Palla a Rizzo. Caldiero nella metà campo dei bianchi. Fallo su Romairone: giallo per Lanzi. ma poco importa: la Pro vince 2-1. Tre punti pesanti che staccano il Caldiero e permettono ai bianchi di staccarsi dalle zone caldissime.