Addio a Gariazzo, ex presidente del Consorzio Baraggia

Mondo politico in lutto per la scomparsa di Giancesare Gariazzo, mancato all'età di 84 anni, per anni figura di rilievo in politica nel territorio biellese. Tra gli ultimi incarichi di Gariazzo ci sono stati quello di Presidente del Consorzio Baraggia con direttore Alessandro Iacopino e consulente Carmelo Iacopino, ma aveva ricoperto anche l'incarico di Assessore Provinciale di Forza Italia nei settori Agricoltura, Montagna, Caccia e Pesca, Rifiuti nell'allora giunta di Orazio Scanzio, con Roberto Pella come presidente del Consiglio.

Giancesare Gariazzo lascia la moglie Anna Maria e le figlie Alessandra, Ilaria, il fratello e la sorella.

Il funerale, affidato all'impresa funebre Borrione sarà celebrato a Biella lunedì 20 gennaio alle 10 nella chiesa della Divina Provvidenza Cottolengo. Il Santo Rosario sarà recitato oggi alle 16,15 sempre nella chiesa del Cottolengo.