Tre gruppi interessati alla Pro Vercelli

Sarebbero tre i gruppi interessati alla Pro Vercelli. Due gruppi piemontesi, uno svizzero (che già possiede una squadra di calcio).

La trattativa è lunga. Chi acquista vuole vedere, e bene, come stanno le cose da un punto di vista economico. Probabilmente la trattativa andrà in porto a fine campionato. E comunque, gira voce che Paolo Pinciroli sia intenzionato a vendere, ma sempre che il resto degli azionisti non voglia cedere.

Vedremo.

Sul fronte acquisti/cessioni c'è poco da stare allegri.

Musumeci cercherà di piazzare alcuni giocatori (Schenetti, Sbraga, Bunino e altri) così da poter rinforzare la rosa.

Il Sorrento ha chiesto alla Fiorentina il terzino Biagetti, in forza alla Pro.

Per adesso le valigie le hanno fatto Casazza (al Piacenza) e il giovane, promettente portiere Ghisleri, ceduto in prestito al Fiorenzuola.

Davanti, oltre a Romairone, potrebbe essere ingaggiato l'attaccante di movimento Óscar Siafá (leggi qui) che Banchini (che punta ormai sulla coppia Comi-Coppola) ha avuto nell'Alessandria.

E poi c'è il capitolo Comi. Alcune società sono interessate all'attaccante che quest'anno pare avere trovato una seconda giovinezza, basta vedere i gol e le prestazioni. Partisse Comi, però, la piazza insorgerebbe...