Banchini: «Dobbiamo uscire da questa delicata situazione»

La Pro Vercelli tra la delicatissima sfida di sabato alle 15 al Piola contro il Caldiero e un occhio al mercato. Mister Marco Banchini presenta la sfida contro i veneti: "Torniamo al "Piola" con tanta voglia di far bene dopo la vittoria esterna contro la Giana Erminio. Una gara nella quale la squadra ha dato una prova di carattere: non era facile sotto di un gol e con l'infortunio a Marchetti dopo pochi minuti, trovare la forza per reagire. Invece da quel momento non abbiamo concesso nulla agli avversari se non nei secondi di recupero. Ecco in alcuni frangenti come l'inizio, la fine dei tempi o le palle inattive dobbiamo essere più concentrati. Ma continuiamo a lavorare per crescere anche sotto questi aspetti".

Con il Caldiero sarà uno scontro diretto già decisivo? "E' una gara senz'altro importante, come lo era quella contro la Giana e lo sarà la prossima con il Padova. Come dicevo prima del match di Gorgonzola, non dobbiamo guardare la classifica, ma solo pensare a fare bene e imporre il nostro gioco, senza appunto pensare a quali ripercussioni immediate potrebbe avere il risultato sulla nostra posizione. I tre punti sono fondamentali per uscire da questa delicata situazione. Se poi li faremo contro il Caldiero andrà benissimo". Formazione? "Avremo out Marchetti per il quale non sappiamo i tempi della ripresa. Intanto sono tornati in gruppo Serpe e Vigiani, mentre Carosso è vicino ormai al completo recupero. Chi al posto di Marchetti? Ho fiducia nel gruppo: c'è Anton che ha comunque fatto bene contro la Giana ma tutti i difensori possono ricoprire questo ruolo". Intanto ha lasciato la Pro Vercelli, Biagetti, rientrato alla Fiorentina e destinato al Sorrento: una scelta del calciatore come ha ha sottolineato il ds Francesco Musumeci. In uscita ci sono anche Bunino e Dell'Aquila che vogliono avere più spazio. Sulle "voci" che vogliono sul mercato alcuni tra i pezzi pregiati (Iotti, Comi), mister Banchini ironizza e taglia corto: "Forse sto diventando "sordo" ma io non ho sentito nessun sussurro o voce in merito. Sono giocatori della Pro e resteranno con noi". Stesso discorso per i rumors in entrata: "Sappiamo che il mercato a campionato in corso può portare a varie situazioni: ma i ragazzi si stanno allenando e sono concentrati unicamente sul match contro il Caldiero".