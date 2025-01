Il cavalcavia del Belvedere riapre venerdì 14 febbraio

Il cavalcavia del Belvedere riaprirà venerdì 14 febbraio 2025 alle ore 14. Lo comunica il Sindaco di Vercelli, Roberto Scheda.

«Non è stato solo un intervento di ripristino estetico, ma - ricorda il primo cittadino - è stato soprattutto strutturale e non più prorogabile. Da anni il cavalcavia Tournon era puntellato. Le condizioni di conservazione degli appoggi erano tali da non garantire più la necessaria resistenza strutturale al traffico veicolare e al traffico pesante. Ed anche le travi - vuoi per l’anzianità di questa struttura - non erano più in grado di rispettare i requisiti minimi. Dovevano essere dunque oggetto di intervento».

Scheda precisa come «il cantiere, affidato all’impresa Neocos, non si è mai fermato. Hanno sempre lavorato dai 16 ai 18 operai al giorno. Il grosso degli interventi è stato fatto sotto all’impalcato, ossia non nella parte inferiore del solettone (quindi visibile piano strada, ndr) ma nella parte superiore. Si è intervenuto su centinaia di travi. Nella giornata di oggi, giovedì 16 gennaio, lavorano, per esempio, 16 operai più due direttori tecnici di cantiere».

Il primo cittadino ricorda il motivo dei 45 giorni di proroga concessi alla ditta. «Si sono rese necessarie alcune modifiche tecniche in special modo su elementi strutturali: gli appoggi del cavalcavia e gli appoggi dell’impalcato. In corsa d’opera si è anche deciso di alleggerire il parapetto verso Torino che - spiega Scheda - inizialmente non era tra gli interventi programmati. Avremmo infatti sostituito solo quello lato Milano. Invece per consegnare ai vercellesi un’opera ancora più completa, abbiamo deciso di estendere l’intervento pure su quello verso Torino. Poi sono state fatte alcune modifiche di dettaglio necessarie in un cantiere così complesso come quello del cavalcavia del Belvedere. La sostituzione dei parapetti ha infine consentito di allargare i marciapiedi che, adesso, risultano più sicuri e percorribili dai pedoni».