Morti cardiache improvvise: interrogazione parlamentare di Emanuele Pozzolo

Interrogazione dell'onorevole Emanuele Pozzolo al Ministro della Salute sulle morti cardiache improvvise.

“I1 4gennaio – scrive Pozzolo il quotidiano “La Verità” riporta la notizia secondo la quale la Regione Toscana starebbe valutando – tramite la proposta di legge regionale denominata “Prevenzione della morte cardiaca improvvisa giovanile” di indagare e attenzionare il trend delle morti cardiache improvvise. Considerato che l’evento mortale cardiaco improvviso tra le persone sotto i cinquant’anni e senza patologie cliniche accertate viene stimato nell’ordine di circa 1/100.000 all’anno e considerato altresì che sono sempre più frequenti le notizie di decessi improvvisi di persone giovani apparentemente sane, soprattutto a seguito della campagna di somministrazione di massa dei cosiddetti “vaccini anti-Covid” a tecnologia mRna si interroga il Ministero della Salute per sapere:

• se esiste un monitoraggio nazionale delle morti cardiache improvvise;

• se la volontà di alcuni enti regionali di fare la necessaria chiarezza in merito al trend delle morti cardiache improvvise (soprattutto nelle fasce più giovani della popolazione) possa essere supportata da un coordinamento ministeriale, utile a facilitare la raccolta dei dati anche su base nazionale;

• se le aziende di produzione dei farmaci sperimentali a tecnologia mRna utilizzati in Italia hanno rilasciato – in sede di perfezionamento dei contratti di vendita dei loro prodotti farmaceutici – le necessarie garanzie in riferimento alla sicurezza dei prodotti medesimi.