Le pagelle della Pro che ha vinto con la Giana

Rizzo: Il gol in entrata sul quale, forse, è poco reattivo, potrebbe incidere sul match. Invece è sicuro nel resto del match e, oltre il recupero, salva con un guizzo l'ultima occasione della Giana: 6+

Clemente: Anche se non al meglio disputa un match di sostanza al servizio della squadra. Deciso al 7' di recupero quando in prossimità della linea sventa la conclusione del possibile pareggio di Pala: 6.5

Marchetti: Un altro in campo stringendo i denti. Ma dopo 10' è costretto a uscire: sv (10' pt Anton: Entra a freddo e con la Pro sotto di un gol. Per lui una gara senza sbavature 6)

De Marino: Rientra dalla squalifica. E la sua presenza è pesante. Si fa sentire in difesa dove concede poco, si spinge in avanti e firma il gol del pareggio che, oltre al match potrebbe indirizzare anche la stagione della Pro: 6/7

Iezzi: Fa il suo senza concedere troppo agli avversari: 6

Emmanuello: Se Banchini lo giudica uno dei giocatori in grado di fare la differenza in partita ci sarà un motivo. Ha tanta voglia di riscatto dopo le due giornate di squalifica: entra nelle principali azioni della squadra e fornisce l'assist per le due reti bianche: 6.5

Iotti: E' sempre un punto di riferimento. Unisce e accorda il gioco difensivo con l'attacco. Quando ha il pallone tra i piedi per i compagni è sempre una garanzia: 6.5

Contaldo: Un gioco oscuro ma spesso efficace: 6 (30' st Benacquista: Gioco gli ultimi, caldi, caldissimi minuti. E si fa sentire: "spreca" un'ammonizione quanto mai provvida 6+)

Pino: Non brilla come in altre occasioni, ma è generoso per 90': 6

Comi: I muscoli del capitano. Ma anche il coraggio e l'intelligenza tattica. Una settimana con la febbre non certo il miglior viatico. Invece lotta come sempre, in area si fa sentire: sfiora più volte il gol, fino a trovarlo con una pennellata di testa. Nel finale come sempre dà il proprio contributo per difendere il preziosissimo vantaggio: 7

Coppola: Più gioca e più cresce in autostima e potenza. Fa sportellate con i difensori avversari e "spizzica" la palla che Comi tramuta in oro, ovvero nel gol partita:6.5 (43' st Romairone: due minuti più i 7' di recupero per capire se mai se lo fosse scordato come alla Pro ogni vittoria è più bella perché sempre sofferta sv).