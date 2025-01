Sosta a pagamento per le auto ibride: interrogazione

Interrogazione sulla decisione della giunta di eliminare l'esenzione dal pagamento del parcheggio per le auto ibride.

A presentare il documento sono i consiglieri comunali di Pd e lista civica Bagnasco Alberto Fragapane, Gabriele Bagnasco, Filippo Campisi, Manuela Naso, Marco Mancuso e Cecilia Nonne, ricordando come «La scelta di garantire la gratuità dei parcheggi per le auto ibride a Vercelli è stata introdotta dall’amministrazione Forte nel 2015 per incentivare l’acquisto e l’uso di veicoli meno inquinanti, in linea con le politiche nazionali ed europee di promozione della mobilità sostenibile e in diversi capoluoghi di provincia e regione, come Bergamo, Reggio Emilia e Torino, vengono applicate agevolazioni specifiche per veicoli a basse emissioni (ad esempio accesso libero a ZTL, riduzioni fiscali o parcheggi agevolati».

Secondo i consiglieri comunali la decisione di far pagare la sosta anche agli ibridi «ha suscitato un forte malcontento tra i cittadini, molti dei quali hanno acquistato veicoli ibridi anche sulla base delle agevolazioni comunali, considerate una misura di sostegno alla sostenibilità ambientale e alla riduzione dei costi per gli utenti e non risulta che la decisione sia stata accompagnata da un confronto pubblico o da una valutazione di impatto sulle abitudini dei cittadini e sulla promozione della mobilità sostenibile», scrivono nel documento.

Per questo la decisione di presentare un'interrogazione chiedendo «quali sono le motivazioni politiche che hanno portato alla revoca della gratuità dei parcheggi per le auto ibride; se sono stati presi in considerazione dati ambientali e sociali per valutare l’impatto di questa scelta, e in caso affermativo, quali siano i risultati; se l’Amministrazione intende introdurre misure alternative per sostenere i possessori di auto ibride e promuovere la transizione ecologica nella mobilità urbana; se l’Amministrazione intenda fornire i dati sulle auto ibride ed elettriche in circolazione a Vercelli, e se ha fatto previsioni sul futuro di queste». Infine la richiesta di sapere quali benefici economici per il bilancio comunale si attendono da questa decisione e come si intenda reinvestire tali risorse e se siano previste ulteriori modifiche alle politiche sui parcheggi per altre categorie di veicoli, come le auto elettriche, in futuro.