Pro Vercelli, il ritorno di Romairone

Il primo acquisto della Pro Vercelli è un ritorno: Alessandro Romairone, 26 anni, attaccante di movimento che dopo aver esordito nel Carpi in serie B, passò in C giocando prima nella Pro Vercelli allenata da Gilardino e poi in quella allenata da Modesto: in tutto 23 presenze, ma nessun gol.

Nel 2021-2022, in serie D con la maglia del Derthona totalizzò 29 presenze con 3 gol all'attivo.

Meglio due anni fa, sempre con il Derthona: 32 presenze, 12 gol.

La scorsa stagione ha indossato la maglia della Sambenedettese: 9 presenze, 1 gol.

Il comunicato della società.

La F.C. Pro Vercelli 1892 comunica di aver raggiunto un accordo per l’acquisizione a titolo definitivo dell’attaccante classe 1999 Alessandro Romairone.

Alessandro torna a vestire la Bianca Casacca dopo l’esperienza a Vercelli tra il 2019 e il 2022. Cresciuto nel nostro Settore Giovanile, Alessandro si trasferisce nel 2015 al Sassuolo con cui conquista il Torneo di Viareggio, prima di approdare nel settore giovanile del Genoa.

L’esordio nei professionisti arriva nel 2018/19 al Carpi in Serie B, successivamente ha vestito le maglie di Pro Vercelli, Derthona, Sambenedettese, Grosseto e infine Prato nella prima parte della stagione attuale.